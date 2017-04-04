Booking.com'dan yeni açıklama

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından açılan davada Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilen online rezervasyon portalı Booking.com'dan yeni bir açıklama geldi. Şirket yetkilileri karara itiraz edeceklerini açıkladı.





Hürriyet'in haberine göre, İstanbul 5. Asliye Mahkemesi tarafından verilen ara karar sonrası şirketin Avrupa'daki operasyonlarını yöneten Hollanda merkez ofisi durumu Dünya Gazetesi'ne değerlendirdi. Şirket adına açıklama yapan yetkililer öncelikle verilen karara katılmadıklarını ve Türkiye'deki yasalara her zaman uyduklarını ifade etti.





Şu anki durumda Türk kullanıcılar için siteyi tamamem kapatmalarının gerekmediğini belirten yetkililer, bir Türk müşterinin yurt dışı seyahati için siteyi kullanabileceği gibi Avrupalı bir turistin Türkiye'ye gelmek için de siteyi kullanabilceğinin altını çizdi.





booking.com medya departmanı tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:





"Biz Türkiye'de verilen karara katılmıyoruz. Türkiye'deki tüm faaliyetlerimiz Türkiye'nin yasalarına uygun yürütülmektedir. Bu çerçevede itiraz haklarımızı kullanacağız. Bir online rezervasyon sitesi ve teknoloji geliştirici olarak Türk müşterilerin tüm dünyada açık ve seffaf şekilde konaklama seçeneklerine ulaşmasına ve bunları kıyaslamasına imkan tanıyoruz. Bu sürecin bizim açımızdan olumlu sonuçlanacağına güçlü bir biçimde inanıyoruz. Türk müşterilerimiz yakın zamanda tüm servislerimizin keyfini tekrar yaşamaya başlayacak."