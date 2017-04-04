AKP ve Saray'ın kirli pazarlığı deşifre oluyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Eylül ayında Türk bakanlarla Fethullah Gülen'in kaçırılarak Türkiye'ye getirilmesi planlarını yaptığı ortaya çıkmıştı. ABD Adalet Bakanlığı'na ibraz edilen belgelere göre; Flynn Intel Group, Ağustos 2016 ila Kasım ayı ortalarına kadar, Türk işadamı K. Ekim Alptekin'in sahibi olduğu Hollanda merkezli danışmanlık şirketi Inovo şirketinden 530 bin dolar ödeme aldı.





Dosyaya göre; Flynn bu para karşılığında AKP'nin politikaları çerçevesinde bilgi toplayıp ABD'li yetkililere Gülen'e karşı harekete geçmeleri için baskı yaptı. Flynn Intel şirketinin icraatları hakkında bilgi sahibi olan ABD'li bir yetkili, gizlilik kaydıyla şu bilgileri aktardı:





“Flynn Intel, başka bir müşterileri tarafından geliştirilen teknoloji hakkında Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi temsilcileriyle yaptığı bir toplantıda, konuyu Gülen'e getirdi. Şirket yetkilileri, Gülen hakkında araştırma yapmaları konusunda baskı yaptı fakat bu talep geri çevrildi. Flynn Intel, görüşme sırasında kimi temsil ettiğini hiç açıklamadı.”





TÜRKİYE’DE ÇOK KONUŞULAN O MAKALE…





Ekim ayındaki bu görüşmenin, Flynn'in The Hill sitesine Gülen hakkında yazdığı makale üzerinde çalıştığı sıralarda gerçekleştiği öne sürüldü. Flynn, ABD'de 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleriyle aynı gün yayınlanan makalesinde “ABD'nin Gülen için güvenli bir liman olmaması gerektiğini” ve “Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini” vurguluyordu.





Yeni dosyalarda Flynn, The Hill için yazdığı makalenin Inovo BV ile imzaladığı sözleşme kapsamında yaptığı araştırmalara dayandığını açık ediyor. Makale için ne Inovo BV'den ne de Türk hükümetinden talimat aldığını vurgulayan Flynn, makale için para da kabul etmediğini belirtiyor.









DIŞİŞLERİ VE ENERJİ BAKANLARIYLA GÖRÜŞTÜRDÜ





Adalet Bakanlığı’na yeni belgelerin sunulmasının arından Associated Press haber ajansına konuşan Alptekin, Flynn ve iki Türk yetkili arasında görüşme ayarladığını kabul etmişti. Flynn'in şirketi tarafından Adalet Bakanlığı'na sunulan belgelere göre; söz konusu Türk yetkililer Adalet ve Enerji bakanlarıydı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak ile Fethullah Gülen'in kaçırılarak Türkiye'ye getirilmesi planlarını tartışıdığı toplantı Flynn'a pahalıya patlayacak. eski Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın dokunulmazlık karşılığında Türkiye ve Rusya ile ilgili şok bilgiler vereceği konuşuluyor.









RUSYA’DAN DA PARA ALDI





Öte yandan, Fylnn’in Rusya bağlantılı kuruluşlardan da 70 bin dolar aldığı anlaşıldı. Rusya'dan aldığı miktar, Flynn’in RT televizyonunun 10’uncu yılı kutlaması için Moskova'ya seyahatinin masraflarını da içeriyor. Flynn, bu kutlamada Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in yanında oturmuştu.