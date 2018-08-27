Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi Üniversitesi'ne zam şoku... Hayat kampüste yüzde 50 pahalandı /27 Ağustos 2018 22:04

Boğaziçi Üniversitesi'ne zam şoku... Hayat kampüste yüzde 50 pahalandı

Dönem başlamadan Boğaziçi Üniversitesi yemekhane ve yurt ücretlerini açıkladı, yüzde 50'ye ulaşan artışlar yapıldı. Öğrenciler duruma tepkili: Krizin faturasını biz ödemek zorunda değiliz, sorumluları ödesin

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Boğaziçi Üniversitesi, dönem açılmadan önce yeni yemekhane ve yurt ücretlerini açıkladı. Haber Sol'un haberine göre  Öğrenciler yeni açıklanan ücretlerdeki yüzde 50'ye ulaşan çok yüksek oranlı zamlara karşı öfkeli. Aynı zamanda öğrencilerin burs almak için başvurduğu okulun burs ofisi, ilk defa tekrar değerlendirilmek üzere kendi bursiyerlerinden burs belgelerini tekrar talep etti. Bu uygulamanın sonucunda burs alan öğrencilerin sayısında kesintiye gidileceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde hükümetin, "Tasarruf tedbirleri" gereği ödeneklerde kesintiye gidileceğini açıklamasıyla, krizin faturasının kime kesileceği bir kez daha belirginlik kazandı. Krizin eğitim alanına yansımasının bir örneği olan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gelişmelere  karşı öğrenciler tepkili. Benzer zamların diğer üniversiterde de yapılması bekleniyor.

Bazı öğrencilerin bu zamlara karşı tepkileri şöyle:



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