Boğaziçi Üniversitesi'ne zam şoku... Hayat kampüste yüzde 50 pahalandı

Boğaziçi Üniversitesi, dönem açılmadan önce yeni yemekhane ve yurt ücretlerini açıkladı. Haber Sol'un haberine göre Öğrenciler yeni açıklanan ücretlerdeki yüzde 50'ye ulaşan çok yüksek oranlı zamlara karşı öfkeli. Aynı zamanda öğrencilerin burs almak için başvurduğu okulun burs ofisi, ilk defa tekrar değerlendirilmek üzere kendi bursiyerlerinden burs belgelerini tekrar talep etti. Bu uygulamanın sonucunda burs alan öğrencilerin sayısında kesintiye gidileceği tahmin ediliyor.





Geçtiğimiz günlerde hükümetin, "Tasarruf tedbirleri" gereği ödeneklerde kesintiye gidileceğini açıklamasıyla, krizin faturasının kime kesileceği bir kez daha belirginlik kazandı. Krizin eğitim alanına yansımasının bir örneği olan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gelişmelere karşı öğrenciler tepkili. Benzer zamların diğer üniversiterde de yapılması bekleniyor.





Bazı öğrencilerin bu zamlara karşı tepkileri şöyle:











