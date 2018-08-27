Macron'dan şok açıklama :Türkiye'nin AB üyeliği konusuna nokta konmalı

Elysee Sarayı'nda 250 civarında diplomat, milletvekili ve uluslararası ilişkiler uzmanının katıldığı toplantıda konuşan Macron, dış politika vizyonunu ve AB'nin güvenliğine ilişkin önerilerini açıklıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı NATO müttefiki ABD'de Trump yönetiminin izlediği çizgi ışığında, AB'nin güvenliğinin artık ABD'ye emanet edilemeyeceğini kaydederek, "Rusya da dahil Avrupa'daki bütün ortaklarımızla güvenlik konularını enine boyuna gözden geçirmemizi isteyeceğim" dedi.

Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile yeni tip ilişkiler tesis etmesine ihtiyaç duyduklarını belirten Macron, aynı zamanda bu ülkelerin geçirdiği değişimi de dikkate almaları gerektiğini söyledi.

'Erdoğan'ın pan İslamcı gündemi'

''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si, (Mustafa) Kemal döneminin Türkiyesi değil'' diyen Macron şöyle konuştu:

''Rusya ve Türkiye ile ilişkileri düşünmeden uzun vadeli bir Avrupa'yı inşa edemeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Avrupa karşıtı görünen pan İslamcı gündemini her gün yeniden teyit ederken dürüst ve açık bir şekilde Türkiye'nin AB üyeliği hakkında konuşmaya devam edebileceğimizi düşünüyor muyuz?





"Dolayısıyla AB üyeliği değil de stratejik ortaklık inşa etmek lazım. Bu iki güç kollektif güvenliğimiz için önemli olduğundan Rusya ve Türkiye ile stratejik ortaklık lazım, onların Avrupa ile bağlı olması lazım.''



