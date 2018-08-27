OHAL sözde kaldırıldı... Hizmet Hareketine yönelik davalar için devam ediyor

Savcılar özellikle Hizmet Hareketi’ne yönelik tutuklu ve hükümlülere karşı cezaevlerinde OHAL şartlarının sürdürülmesi için mahkemelere başvuru yapıyor. Mahkemeler ise bunları kabul ediyor. Savcılar cezaevlerinde avukat görüşmelerinin sınırlandırılması, görüşmelerin kayıt altına alınması, avukat yasağı gibi birçok talebi kabul ettirip hayata geçiriyor.





Bu durum Ankara Sincan Cezaevi’nde hükümlü olan 64 yaşındaki yüzde 68 engelli Kazım Avcı için de uygulanıyor. Aynı zamanda kalp ve şeker hastası olan Avcı için, 18 Temmuz’dan sonra OHAL kalktığı için avukatıyla yaptığı görüşmelerde getirilen kısıtlamaların kalkması gerekiyordu. Fakat Ankara Cumhuriyet Savcısı Erdinç Hakan Özdabakoğlu, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak Cemaat davaları tutukluları ve hükümlüleri için OHAL’in aynen uygulanmasını istedi.

















Erdinç Hakan Özdabakoğlu, Kazım Avcı ile ilgili yazısında, “18/07/2018 tarihinde OHAL süresi bitiminde kısıtlamanın sona erdiği tespit edilmiştir.” ifadesini kullanıyor. Fakat bunun akabinde, “Buna karşılık cemaat iddiası ile tutuklu ve ile ilişkinin devam ettiği, yönlendirme yaptığı değerlendirilmiştir” iddiasında bulunan Savcı, Avcı’nın avukatı ve noterlerle görüşme hakkına kısıtlamalar getirilmesini istiyor.













Savcı Özdabakoğlu, Kazım Avcı’nın avukat görüşmelerinde emir ve talimat verdiği iddiasıyla “üç ay süreyle görüşmelerde teknik cihazla sesli ve görüntülü kaydedilebileceği, görüşmelerde bir görevli bulundurulabileceği, dosya ve tutanaklara el konulabileceğini ifade ediyor. Savcı ayrıca avukat ile görüşmenin duruma göre sonlandırılabileceğini ve 6 ay süreyle yasaklanabileceğini de belirtti.













Savcı, Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği talep yazısının sonunda ise Kazım Avcı ve avukatı arasındaki görüşmelerin, görevli memur gözetiminde teknik cihazla sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmasını ve bu yönde karar çıkarılmasını istiyor.











