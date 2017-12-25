Eski diktatöre af geldi, ülke karıştı

Peru’yu 1990-2000 yıları arasında yöneten, insan hakları ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılan eski devlet başkanı Alberto Fujimori’ye getirilen Noel affı ülkeyi karıştırdı.







Af kararının gündeme gelmesinden itibaren ülke çapında çok sayıda gösteri düzenleniyor. Affın ilk gündeme geldiği Eylül ayından beri ülke çapında pek çok gösteri düzenlenmesine rağmen, Fujimori Noel gecesi tahliye edildi.





YOLSUZLUK OYLAMASI KARŞILIĞINDA AF





Fujimori’nin affının ardında şimdiki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski’nin, siyasi geleceği için pazarlıklar yatıyor. Latin Amerika’nın en büyük yolsuzluk davası olarak bilinen Brezilyalı Edebreccht şirketi ile ilgili yolsuzluk iddialarında adı geçen Kucynski’nin görevden alınması için oylama yapılacaktı. Ancak Kuczynski, Alberto Fujimori’nin oğlu Kenji Fujimori’nin de desteği ile bu oylamadan kurtuldu.





Muhalefet, Fujimori’nin bu anlaşma doğrultusunda serbest bırakıldığını savunuyor. Fujimori’nin affına, Devlet Başkanı Kuczynski’nin iktidardaki partisinden de tepki geldi. İki iktidar milletvekili af sonrasında istifa etti. Eski başbakanlardan Pedro Cateriano da kararı “Demokrasi ve insan haklarına ihanet” diye nitelendirdi.





Af sonrasında kabinede de bir değişiklik yapılması bekleniyor.





HAK İHLALİNDEN 25 YIL CEZA ALMIŞTI





Alberta Fujimori, 1990’da sürpriz bir biçimde kazandığı seçimlerin arkasından yoğun IMF programını yürürlüğe sokmuştu. Yolsuzluk ve suistimalin yanısıra ağır insan hakları ihlalerinin de yaşandığı 10 yıllık iktidarının sonunda 2000 yılındaki seçimleri kazansa da rüşvet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Fujimori Peru’dan memleketi Japonya’ya kaçmak zorunda kalmıştı. 2005 yılında Şili’de yakalanan Fujimori, 2007 yılında iade edildiği Peru’da yapılan yargılamada iktidarı suistimal etmekten altı yıl, insan hakları ihlallerinden 25 yıl hapis cezası aldı.