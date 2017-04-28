BMW Taşgetiren hakkında 'kovuldu' iddiası

Hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesinin başyazarı Ahmet Taşgetiren’in gazeteden ayrıldığı ileri sürüldü.





Taşgetiren en son Cem Küçük’ün İsrail baskınıyla dokuz kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara’dakilere yönelik ‘manyaklar’ sözleriyle başlattığı tartışmaya müdahil olmasıyla gündeme gelmişti.

Medyaradar’da yer alan haberde, Taşgetiren’in Star gazetesinden ayrılmasında Taşgetiren ve Küçük arasında giderek tırmanan tartışmanın etkili olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Taşgetiren, 23 Nisan tarihli köşe yazısında şöyle demişti: “Ak Parti öncelikle bu çeteleşmiş medyatörlerin kendi imajına el koymasını bertaraf etmeli. İçeriye dönük bu yaftalamaların içerde nifak oluşturacağını, sürekli içerde bir azalma meydana getireceğini, dışardan hiçbir yeni katılım olmayacağını, üstelik iktidar adınaymış gibi kesilen raconların farklı toplum kesimlerinin korkuya kapılmasına yol açacağını unutmamak lazım.”

Türkiye gazetesinin ‘Kutlu Doğum bir F... projesidir’ manşetine de itiraz eden Taşgetiren bu itirazlarının ardından Cem Küçük ve Fuat Uğur’un TGRT Haber’deki programında ‘topa tutulmuştu.’

Küçük, Taşgetiren için ‘aciz bir adam’ ifadesini kullanırken Uğur ise, ”Kutlu Doğum F...’cülerin tezgahı denmeye başlandığı anda Taşgetiren kuyruğuna basılmış kedi gibi zıpladı” demişti.

Taşgetiren de cevaben bugünkü yazısında, “TGRT. Bu bir misyon. Kutlu Doğum tartışması da bir misyon. Oradaki Cem Küçük – Fuat Uğur tetikçiliği de bir misyon. Kuyruklarına bastım, basacağım. Anlarız bakalım,‘İhlas’lı kardeşlerimiz’ neyi oynuyor?” ifadelerini kullanmıştı.





Ahmet Taşgetiren, dershane tartışmalarının gündemde olduğu sırada yazarlık yaptığı Aksiyon Dergisi'nden ayrılır ayrılmaz Star Gazetesi'nin başyazarı olmuş ve aynı hafta aracını yeni bir BMW ile değiştirmişti...



