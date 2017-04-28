Samanyolu Haber /Gündem / Havayolu şirketi uçaktan attığı doktorla uzlaştı /28 Nisan 2017 16:51

Havayolu şirketi uçaktan attığı doktorla uzlaştı

ABD'li havayolu şirketi United Airlines'ın sürükleyerek uçaktan attığı doktor David Dao, belli bir ödeme karşılığında hava şirketiyle anlaşmayı kabul etti.

Skandal! 4 yolcu karga tulumba uçaktan atıldı!


BBC Türkçe'nin haberine göre, 69 yaşındaki David Dao'nun avukatları, Amerikan havayolu şirketi ile mahkemeye başvurmaksızın uzlaştıklarını açıkladı. Nisan ayının başında Vietnam kökenli ABD vatandaşı doktor David Dao, darp edilerek ve koridorda sürüklenerek United Airlines'ın uçağından çıkarılmıştı.

KINANMIŞTI
Dao kabin ekibine yer olmadığı için uçaktan zorla çıkarılmak istenirken, iki dişini kaybetmiş ve burnu kırılmıştı. Olay dünya çapında tepki toplamış, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenmiş ve havayolu şirketi geniş bir kesim tarafından kınanmıştı.

Perşembe günü tarafların barışçıl bir şekilde anlaştığı duyuruldu. Avukatlar, anlaşmanın bir gereği olduğunu söyleyerek, maddi tazminatın ne kadar olduğunu gizli tuttu.

Avukatların yaptığı açıklamada, United Airlines CEO'su Oscar Munoz için, "Doğru olanı yapacağını söyledi ve yaptı" denildi. Dao'nun avukatlarından Thomas Demetrio, müvekkilinin farkında olmadan "milyonlarca yolcunun hayatlarını iyileştirecek değişikliklerin uygulamaya konulmasını sağlayan bir şampiyona" dönüştüğünü söyledi.

TARAFLAR ANLAŞTI
Vietnam kökenli bir ABD'li doktorun yaka paça uçaktan atılması, son iki ay içinde United Airlines'ın itibarına zarar verdiği yorumları yapılan tek olay değil. Tarafların anlaştığı duyurusu, United havayolu şirketinin bilet sahiplerini uçaktan inmeye ikna etmek için yeni bir ödeme planı hazırladığı yönündeki açıklamasıyla aynı gün geldi. Şirket, koltuğundan rızası ile vazgeçen yolculara 10 bin dolara kadar ödeme yapmayı teklif edecek.

HAYATINI KAYBETTİ
Çarşamba günü de, dev bir tavşanın taşıma sırasındaki ölümü ile havayolu şirketi yeniden gündeme gelmişti. 90 santimetre boyundaki Simon isimli tavşan Chicago'dan Londra'ya götürülürken hayatını kaybetti. Şirket, Mart ayı içinde de, iki kızın "giydikleri tayt" nedeniyle uçağa alınmaması ile de tanınıyor.
<< Önceki Haber Havayolu şirketi uçaktan attığı doktorla uzlaştı Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın konvoyunda polis tepkisi: Çekme lan, çekme!

Erdoğan'ın konvoyunda polis tepkisi: Çekme lan, çekme!

Hastanenin perişan halini yayınladı

Hastanenin perişan halini yayınladı

MC TV Ana Haber Bülteni

MC TV Ana Haber Bülteni

Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Bir tek derdimiz var bizim...

Bir tek derdimiz var bizim...

Canlı yayında Kuran'ı Kerim okurken vefat etti

Canlı yayında Kuran'ı Kerim okurken vefat etti

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

Hocaefendi'den önemli dua....

Hocaefendi'den önemli dua....

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:34:02