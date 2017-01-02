BMGK, Suriye planını onayladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dün New York'ta yapılan oturumunda Suriye'de şiddetin sona ermesini ve barışın sağlanmasını öngören karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de barış sağlanması için gösterdiği çabanın, BMGK üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandığı ve desteklendiği bildirildi.





Ankara ve Moskova'nın girişimi ile hazırlanan plan, Suriye'de cuma gününden beri yürürlükte olan ateşkesin yanı sıra Kazakistan'ın başkenti Astana'da barış görüşmelerinin yapılmasını öngörüyor.





Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile muhaliflerin temsilcilerinin katılacağı görüşmelerin 15 Ocak'ta yapılması planlanıyor. Karar metninde, Astana'daki görüşmelerin, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde 8 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak toplantının "önemli bir etabı” olduğuna dikkat çekildi.



