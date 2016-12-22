BM Suriye'de savaş suçları için ilk kez harekete geçiyor

Halep'in doğusunda tahliyeler sürüyor. Yoğun kar yağışına rağmen çarşamba günü 20 otobüsle bin 500 kadar kişi daha tahliye edildi.Tahliye çalışmalarına katılan Uluslararası Kızılhaç Komitesi şu ana dek Halep'in doğusundan en az 25 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Kentteki tüm savaşçı ve aileler tahliye edilince Suriye ordusunun kente gireceği belirtiliyor. Save The Children adlı yardım örgütü, yoğun kar yağışının yaralı çocukların kurtarılmasını engellediğini bildirdi. Çoğunun zayıf olduğunu ve yetersiz beslendiğini kaydeden örgüt, tıbbi yardım geç geldiği için pek çok çocuğun bazı uzuvlarının kesilmesi gerektiğini açıkladı.





BM'den Suriye kararı





Öte yandan, BM Suriye'deki savaş suçlularının adalet karşısına çıkarılabilmesini öngören bir kararı onayladı. Karara göre, BM Suriye'de olası savaş suçları konusunda bilgi toplayabilecek ve bunları gelecekte hukuki açıdan karar verici bir kuruma iletebilecek. Karara 105 ülke destek verdi; böylece 193 üyeli BM'de gerekli çoğunluk sağlanmış oldu. İran, Rusya ve Çin gibi ülkeler karara karşı çıktı. Suriye'de savaş suçlarını yargılayacak bir mekanizma oluşturulması yönündeki girişimler şimdiye kadar sonuç vermemişti.





Deutsche Welle