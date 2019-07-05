Samanyolu Haber /Dünya / BM'den Libya ile ilgili yeni çağrı /05 Temmuz 2019 21:38

BM'den Libya ile ilgili yeni çağrı

BM Güvenlik Konseyi Libya’da çatışan taraflara ateşkes ve siyasi müzakerelere dönme çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya’nın başkenti Trablus’ta bir sığınmacı kampına düzenlenen hava saldırısını kınayarak taraflara ateşkes çağrısı yaptı.

BMGK’den yapılan açıklamada Libya’da çatışan taraflar, BM aracılığında siyasi müzakerelere dönmeye çağrıldı.

Konseyden yapılan açıklamada Libya’da ağırlaşan insani durumdan ve sığınmacı kamplarındaki koşullardan “derin endişe” duyulduğu belirtilerek bu durum ve koşulların Libya hükümetinin sorumluluğunda olduğu kaydedildi.

BM Libya’da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni tanıyor.

Açıklamada Tobruk merkezli yönetimin Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nca Trablus’taki hükümete karşı Nisan ayında başlatılan harekattan beri, BMGK’nin 15 üyesince benimsenen ilk açıklama olmasıyla dikkat çekti.
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