Trabzonspor'a Avrupa vizesi çıktı

A Spor canlı yayınına bağlanan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabileceklerini söyledi.







Ağaoğlu, şöyle dedi:





"UEFA, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmamıza izin veriyor ama bunun bazı şartları var. 15 Ekim'e kadar bu şartları yerine getirmek için iznimiz var ama biz bugün itibariyle zaten bu şartları yerine getirmiş durumdayız. Yani UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için önümüzde bir engel bulunmuyor. Kuraları bekleyeceğiz. Eğer bir Trabzonspor yönetimi olarak doğru işleri yapmasaydık UEFA Disiplin Kurulu bize iki yıllık cezayı yapıştırırdı. Durum bu kadar ciddiydi"





Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp olarak yaşadıkları sıkıntının çözümünde destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti.





Ağaoğlu, şöyle demişti:





"Bugün içinden çıkamayacağımız noktaya gelmiş olduğumuz bir sorunda, kendisine buradan şükranlarımı arz ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızın devreye girmesi ile çözüme ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu sorunun ortadan kalkmasında göstermiş oldukları çabadan dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Çabuk karar verilmesi gerekiyordu, Cumhurbaşkanımız devreye girmesi ile bu sorunu sıkıntısız şekilde atlattık. Allah'a şükürler olsun."





Açıklamanın ardından kulüp borcunun Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden verildiği görüşü öne çıkarken bir çok kişi olaya tepki göstermişti. Ağaoğlu Trabzonspor’un borcunun 50 milyon Euro olduğunu söylemişti.



