İran'dan İngiltere'ye 'tanker' resti...

İran Devrim Muhafızları'nın eski lideri Muhsin Rızai, Cebelitarık'ta el konulan İran'a ait petrol tankerine dair İngiltere’ye karşı hamle yapabileceklerini söyledi.





Halihazırda İran Devrim Muhafızları ordusunda komutanlık görevini sürdüren Rızai, Twitter'dan yayımladığı mesajda “Eğer İngiltere İran'ın tankerini tutmaya devam ederse, sorumlu makamlar, bir İngiliz tankerine el koyarak görevlerini yerine getirir” sözlerini kullandı.





İngiltere'nin "denizaşırı toprakları" statüsündeki Cebelitarık hükümetinden gelen açıklamada el konulan İran tankerinde hiçbir İngiliz askerinin bulunmadığı, gemide sadece polis ve gümrük görevlilerinin kaldığı söylenmişti. Cebelitarık hükümeti aynı zamanda İran tankerinin tutulma süresini 14 güne uzattıklarını açıkladı.





İran’a ait Grace 1 gemisi 4 Haziran'da Cebelitarık polisi ve gümrük personelleriyle birlikte İngiliz Deniz Kuvvetleri tarafından ele geçirilmişti.





Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, hükümetin, tankerin Suriye'deki Banyas Rafinerisine ham petrol taşıdığına dair yeterli kanıtları olduğunu iddia etti.





Picardo, rafinerinin AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlara tabi bir işletmeye ait olduğunu söyledi.





RUSYA'DAN TEPKİ: AB'NİN NÜKLEER ANLAŞMAYI KORUMA AÇIKLAMALARIYLA ÇELİŞKİLİ HAMLE





Rusya Dışişleri Bakanlığı da Cebelitarık Boğazı'nda İran petrol tankerine el konulmasını kınayan bir açıklama yayımladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu hamlenin AB'nin İran'la nükleer anlaşmayı korumaya yönelik niyetini ortaya koyan açıklamalarıyla çeliştiğini kaydetti.





Bakanlık tankere el konulmasıyla Suriye ve İran'daki gerilimin kasten tırmandırılmasının amaçlandığını bildirdi.





İngiltere Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada operasyonu memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.





ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise İran tankerine el konulmasından duyduğu memnuniyeti "harika haber" sözleriyle duyurmuştu.





Tahran yasadışı olarak el konulduğunu belirttiği tankerin derhal bırakılmasını talep etmişti.