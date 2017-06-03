Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da terör tehdidi dev festivali iptal ettirdi /03 Haziran 2017 00:28

Almanya'da terör tehdidi dev festivali iptal ettirdi

Almanya'da düzenlenen 3 günlük müzik festivali Rock am Ring'in terör tehdidi nedeniyle durdurulduğu bildirildi. Rheinland-Pfalz eyaleti, kararın güvenlik gerekçesiyle alındığını açıkladı.

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Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde düzenlenen rock müzik festivali 'Rock am Ring'in 'terör tehdidi' nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi. 

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre festivale ara verilmesini isteyen polis, festival alanında inceleme yapılabilmesi için ziyaretçilerden alanı 'sakin ve kontrollü' şekilde terk etmelerini istedi. Rock am Ring'in Twitter hesabından yapılan açıklamada polisin 'tedbir amaçlı' olarak festivalin durdurulmasını istediği belirtildi. 

Öte yandan Rheinland-Pfalz eyaleti hükümeti terör istihbaratı alındığını doğruladı. Eyaletin içişleri bakanlığı sözcülerinden Joachim Winkler, terör tehdidine yönelik istihbarat aldıklarını belirtti. İncelemelerin süreceğini kaydeden Winkler, festivale şimdilik güvenlik gerekçesiyle ara verildiğini söyledi. Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz açıklamasında festivale devam edilip edilmeyeceğine cumartesi günü karar verileceğini söyledi.

Üç gün süren festivale katılmak için on binlerce kişi festival alanına gelmişti. Organizatörler, festivale cumartesi günü devam edilebilmesini umuyor.

DW
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