Samanyolu Haber /Gündem / BM işkence raporunda dikkat çeken vurgu /21 Mart 2018 16:21

BM işkence raporunda dikkat çeken vurgu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından dün yayınlanan Türkiye'deki işkence raporunda özellikle hamile ve yeni doğum yapan kadınların tutuklanması/gözaltında tutulması eleştiriliyor

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Kadına şiddete yönelik toplumsal duyarlılık oluşturmak ya da onları hayata adapte etmek için bir araya gelen STK'ların hiçbirinin cezaevlerine atılan binlerce kadın ve çocuk için girişimde bulunmadığı Türkiye'de, bu alanda ilk önemli rapor BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yazıldı.

Dün kamuoyuna açıklanan ve AKP'nin teröre destek olarak nitelediği Birleşmiş Milletler raporunda önemli noktalar var. 

OHAL uygulamasının ağır insan hakları ihlallerine yol açtığı belirten Birleşmiş Milletler 28 sayfalık raporda silahlı güçlerin gözaltına aldığı kişileri dayak, elektroşok, suya batırma, cinsel taciz gibi kötü muamele ve işkence yöntemlerini kullandığını belirtti.

Hamile ve yeni doğum yapmış kadınları hapse atmak tümüyle zalimane bir uygulamadır”

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'in açıkladığı raporda Türkiye’de cezaevlerine atılan hamile ve yeni doğum yapmış kadınlara şu cümlelerle dikkat çekiliyor: 
“Türk makamları, hamile olan ya da yeni doğum yapmış 100 kadını, eşlerinden dolayı gözaltına aldı. Eldeki raporlara göre bazıları çocuklarıyla, bazıları çocuklarından şiddetli bir şekilde ayrılarak gözaltına alınmıştır. Bu sadece ölçüsüz değil, tümüyle zalimane ve kesinlikle ülkeyi daha güvenli hale getirmekle ilgili bir durum değil.” 

Raporda özellikle Hizmet hareketine mensup kişilerin tamamen savunmasız bırakıldığına dikkati çekilerek işten atılan kişilerin sayısının afallatıcı rakamlara ulaştığı vurgulanıyor.

 

 
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