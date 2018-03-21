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Denizcilere operasyon: 15 asker gözaltında
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Denizcilere operasyon: 15 asker gözaltında
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21 Mart 2018 16:07
Denizcilere operasyon: 15 asker gözaltında
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik cadı avında 15 deniz astsubayı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
SHABER3.COM
İstanbul merkezli operasyonda haklarında yakalama kararı verilen askerler sabah saatlerinde gözaltına alındı
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