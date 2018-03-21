Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'den Türkiye'ye Afrin operasyonu eleştirisi /21 Mart 2018 17:22

Merkel'den Türkiye'ye Afrin operasyonu eleştirisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni yasama döneminin ilk hükümet açıklamasında Türkiye'nin Afrin operasyonuna da değindi. Merkel, operasyonu kınadı. default

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, federal mecliste yeni hükümetin politikalarını açıklamak amacıyla yaptığı konuşmada Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna da değindi.

Doğu Guta'ya yönelik saldırılardan ötürü "Esad rejimini ve ona seyirci kalan Rusya'yı" kınadıklarını belirten Merkel, "Türkiye'nin güvenlikle ilgili tüm meşru menfaatlerine karşın Afrin'de olanlar; binlerce sivilin kovuşturmaya maruz kalması, hayatını kaybetmesi veya kaçmak zorunda kalması kabul edilemez" dedi. Merkel, "Bunu da en sert şekilde kınıyoruz" diye konuştu.

Merkel ve koalisyon ortağı partiler bir süredir Almanya'da Türkiye'nin Afrin operasyonuna sessiz kalmakla eleştiriliyordu.

"Kaygıyla izliyoruz"

Merkel'den kısa süre önce de Almanya Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri operasyon ve Afrin'de kontrolün TSK tarafından ele geçirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Federal hükümetin "Afrin'in büyük bölümünün Türk ordusu tarafından ele geçirilmesine" ilişkin haberleri "büyük bir kaygıyla" izlediğini söyleyen Demmer, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ateşkes kararının ülkenin genelini kapsadığını ifade etti. Demmer, Suriye'deki çatışmalarda tüm tarafların "devletler hukukuna bağlı kalmakla yükümlü" olduğunu ve sivil halkın güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi. Demmer bunun "en büyük öncelik" olduğunu belirtti.

"Hükümet tereddütlü"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul da devletler hukukunun, "meşru müdafaa" hakkını operasyona dayanak gösteren Türkiye için de geçerli olduğunu ifade etti. Breul, Türkiye'nin tüm girişimlerinin "gereklilik ve orantılılık" prensipleri ile örtüşmesi gerektiğini ancak federal hükümetin bu konuda "ciddi tereddütleri" olduğunu söyledi.

Breul, Türkiye'nin Afrin'deki yağmalama, yıkım ve katliam gibi iddiaları ciddi biçimde incelemesini talep etti. Breul, Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Volker Kauder'in Türkiye konusunun NATO'da ele alınması talebini ise "NATO kapsamındaki tüm müzakereleri memnuniyetle karşılarız" sözleriyle değerlendirdi.

Ankara, 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı'nda TSK ile Türkiye destekli grupların hafta sonu Afrin kent merkezinde kontrolü sağladığını duyurmuştu.
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