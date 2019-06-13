BM İnsan Hakları Komitesinin verdiği son kararın anlamı ne ?

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Eski Başkanı ihraç hakim Dr. Talip Aydın sosyal medya hesabından BM kararı sonrasında mağdurların kafasındaki soruları cevapladı. BM İnsan Hakları Komitesinin verdiği son kararla mağdurlar açısında daha mantıklı olduğunu söyleyen Talip Aydın diğer soruları cevapladı























Bu arada Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Eski Başkanı ihraç hakim Dr. Talip Aydın BOLD Medya'ya konuk oldu.





















Cenevre merkezli Uluslararası İnsan Hakları Savunucuları Birliği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Susturulmuş Türkiye’nin Avukatları, İnsan Hakları Savunucuları ve Stockholm Özgürlük Merkezi, birlikte kaleme aldıkları dilekçeyi 7 Haziran’da BM İşkenceyle Mücadele Komitesi’ne sundu. Başvuruyu yapan kuruluşlar, Türkiye’de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne açıkça aykırı, sağlam delillere dayanan ciddi ve sistematik insan hakları ihlalleri olduğunu vurguladı.





Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Eski Başkanı ihraç hakim Dr. Talip Aydın, Fatih Akalan'ın sorularını cevapladı:





1-Birleşmiş milletler işkenceyi önleme komitesinin Türkiye hakkında genel soruşturma başlatması ne anlama geliyor

Bu soruşturmanın hukuki ve siyasi sonuçları nedir süreç nasıl işleyecek

2-Yapılan basın açıklamasında incelediğimizde Türkiye’de yaşanan olaylarSoykırım ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmişBu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?





3-Soruşturma başvurusunun içeriği hakkında bilgi verir misini?





4-Bm Genel soruşturmasının İşkence altında alınan ifadelere dayanılarak verilen kararlar üzerinde etkisi olacak mı? hüküm alan kişilerin dosyalarına konu nasıl yansıyacak?





5-İşkence yapanları bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor,ulusal ve uluslararası Hukuk çerçevesinde işkencecilerin cezalandırılması süreci nasıl işleyecek?