Samanyolu Haber /Gündem / HSK, İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma başlattı /13 Haziran 2019 15:36

HSK, İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma başlattı

23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi HSK'dan bir kritik karar daha . İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma başlattıldı

SHABER3.COM

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri yapan İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma başlattı
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