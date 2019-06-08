BM kararı ile mağdurların tahliye edilmesi gerekir... İşte örnek dilekçe

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu bu karara uyması için Türk makamlarına 180 gün süre tanıdı Bu karar ayrıca binlerce tutuklu mağdurun tahliye edilmesi anlamına geliyor.
Sosyal Medya'da 'Cumhuriyet Savcısı' hesabından örnek bir tahliye talepli dilekçe örneği paylaşıldı.
Dilekçe örneği ile ilgili her bir mağdurun yargılandığı davalara BM Kararının bir örneğinin konulması gerekiyor.
Çünkü BM İnsan Hakları Komitesi tıpkı AİHM gibi uluslararası bir mahkeme. Kararları da Türkiye’yi doğrudan bağlıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin kararlara uymama, dikkate almama şansı yok.