Samanyolu Haber /Gündem / BM kararı ile mağdurların tahliye edilmesi gerekir... İşte örnek dilekçe /08 Haziran 2019 12:09

BM kararı ile mağdurların tahliye edilmesi gerekir... İşte örnek dilekçe

BM İnsan Hakları Komitesi kararıyla ilgili örnek bir dilekçe sosyal medyada yayınlandı

SHABER3.COM

BM İnsan Hakları Komitesi’nin 2980-2017 sayılı “İsmet Özçelik ve Turgay Karaman / Türkiye kararı” (*) Erdoğan rejiminin insan hakları ihlallerini tek tek kayda geçirdi ve Hizmet Hareketi’ne yönelik tutuklamaların keyfi olduğuna hükmetti. Komite, Anayasa Mahkemesi’ni etkin bir iç hukuk yolu olarak görmezken ByLock ve Bank Asya’ya para yatırmış olmayı tutuklama için yeterli delil saymadı. Böylece KHK’lılara yönelik tutuklamaların haksız olduğu uluslararası mahkemelerce de tescillenmiş oldu.


Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu bu karara uyması için Türk makamlarına 180 gün süre tanıdı Bu karar ayrıca binlerce tutuklu mağdurun tahliye edilmesi anlamına geliyor. 

Sosyal Medya'da 'Cumhuriyet Savcısı' hesabından örnek bir tahliye talepli dilekçe örneği paylaşıldı. 





Dilekçe örneği ile ilgili her bir mağdurun yargılandığı davalara BM Kararının bir örneğinin konulması gerekiyor. 

Çünkü  BM İnsan Hakları Komitesi tıpkı AİHM gibi uluslararası bir mahkeme. Kararları da Türkiye’yi doğrudan bağlıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin kararlara uymama, dikkate almama şansı yok.
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