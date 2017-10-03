Samanyolu Haber /Gündem / 'Blöf değil 5 bin ülkücü hazır, 82 Kerkük, 83 Musul...' /03 Ekim 2017 12:57

'Blöf değil 5 bin ülkücü hazır, 82 Kerkük, 83 Musul...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı (KBY) Başkanı Mesud Barzani ‘bağımsızlık referandumu yanlışı’ndan dönmezse Türkiye’nin bölgeyi ilhak etmesi gerektiğini söyledi: “81 Düzce’den hemen sonra ’82 Kerkük, 83 Musul’ deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır.”

SHABER3.COM

Bahçeli, partisinin grup toplantısında Barzani’yi ağır ifadelerle hedef aldı. KBY liderinin bağımsız devlet kurmak için düzenlediği referandumun kaosun fitilini ateşlediğini belirten Bahçeli’nin sözleri şöyle:

“- Bu gelişmeler karşısında Türkiye’nin güvenliği de bıçak sırtındadır. Bir aşiret lideri çıkıp haddini aşarak bağımsızlıktan bahsedebilmektedir.

– Ham hayal peşinde koşan peşmerge başı ısrarı sürerse belasını muhakkak bulacaktır.

– Bilinmelidir ki 25 Eylül referandumu 4 parçalı büyük Kürdistan’ın ön hazırlığıdır. Buna sabır göstermek mümkün değildir.

– Kerkük, Tuzhurmatu, Altınköprü, Tel Afer’de  (Türkmenlerin yoğun yaşadığı kentler) yarım asırdır demografik yapının değiştirilmesi amaçlanmıştır.

‘Erdoğan’a teşekkür ediyorum’

– Kerkük Türkmen şehridir diyen sayın cumhurbaşkanına da teşekkürlerimi sunuyorum.

‘Blöf yapmıyoruz, 5 bin ülkücü hazır’

– Türk milletine parmak sallayanlar varsa, ki vardır, o parmağını gövdesine kadar kırar, hatta koparırız. Kafa tutanlar varsa, ki vardır, o kafaya balyoz gibi inecek iradeyi ispata hazırız.

– Dedik ki hiçbir kişi, kurum ve kuruluş, Irak Türkmenlerinin mücadelesini samimiyetle desteklemese de MHP yanlarında olacaktır. Bu kapsamda 5 bin ülkücü gönüllü Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Blöf yapmıyoruz, palavradan konuşmuyoruz.

- Hala anlamayan varsa, bu konuda şakamızın olmadığını belirmekte yarar buluyorum.  Barzani’ye dedesinin akıbetini çok açık şekilde hatırlatıyor, ayağını denk almasını tavsiye ediyoruz 

– MHP, Irak’ta yaşayan değişik halkların farkındadır. Her insana hürmet duyuyoruz. Irak herkesin ortak vatanı, ülkesidir. Bizi Kürt düşmanı göstermek için özel yetiştirilmiş ajanlar yine faaliyettedir

– Erbil de Türkmen şehridir ancak hiçbir şekilde bu gerçek, Kürt, Arap kökenli kardeşlerimizi ihmal ettiğimiz, tanımadığımız anlamına gelmeyecektir

– Barzani’nin acilen yanlıştan dönmesini arzuluyoruz. Aksi halde Irak toprak bütünlüğü altüst olursa Ankara Anlaşması başta olmak üzere uluslararası anlaşmalardan doğan haklarımızı sonuna kadar kullanmalıyız. Şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğinde misak-ı milli uyanacak, 81 Düzce’den hemen sonra ’82 Kerkük, 83 Musul’ deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır.
<< Önceki Haber 'Blöf değil 5 bin ülkücü hazır, 82 Kerkük, 83 Musul...' Sonraki Haber >>

Nerdesin [Başyazı]

Nerdesin [Başyazı]

Peki ne yapmalı?

Peki ne yapmalı?

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Bu dua her zaman okunmalı

Bu dua her zaman okunmalı

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?

Kosovalı vekiller canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti

Kosovalı vekiller canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:36:32