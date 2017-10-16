Bizim için en büyük risk...

Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama





Prof. İbiş, 'Muhtemelen Deniz Bey öksürükle uyandığı sırada o beyin hasarının doğurduğu bir sonuçla uyandı. Uyanmış olması büyük bir şans, uyanmayabilirdi de. Hızla hastaneye nakli hepsi önemli" dedi. Prof. İbiş, "Bu tedavi devam edecek. Tahmin ediyorum 48 saat yoğun bakımda takibi olacak, tedavileri yapılacak' diye konuştu. Prof. İbiş akşam saatlerinde yaptığı yeni açıklamada ise "Bizim için önemli risklerden biri de kanama riskidir ama ben sanıyorum ki Deniz Bey’in güçlü bünyesi bunların üstesinden gelecektir. Asıl sonuçlar 48 hatta 72 saat içerisinde çok daha rahat bir şekilde ortaya konulacaktır." dedi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 19.30'da Baykal'ın tedavi gördüğü hastaneye ziyaret gerçekleştirdi.





EN BÜYÜK RİSK KANAMA







Akşam saatlerinde tekrar Baykal’ın son durumuna ilişkin gazetecilere bilgi veren İbiş, şunları söyledi:





“Şu anda 38 derece dolayında ateşi var. Buna yönelik tedaviler başlamış durumda. Yine sol tarafında güçsüzlük var, sol kolda daha belirgin olmak üzere, sol bacakta hafif bir güçsüzlüğü var. Bizim için önemli risklerden biri de kanama riskidir ama ben sanıyorum ki Deniz Bey’in güçlü bünyesi bunların üstesinden gelecektir. Asıl sonuçlar 48 hatta 72 saat içerisinde çok daha rahat bir şekilde ortaya konulacaktır. Çünkü, bir akciğer enfeksiyonu. Her şeyden önce bilinci açık. Zamanı, yeri, her şeyi, yaşını, takvimi çok iyi hatırlıyor. Bunlar da bizim avantajımız. (Başbakan Binali Yıldırım geldiğinde görüşebilecek mi?) Hayır. Şu anda ikincil enfeksiyonlara karşı koruma altında. Sayın Başbakan geldiği zaman odasının dışından kendisini görecektir ancak odasına muayene eden hekimler dışında girilmesini istemiyoruz. Başka bir enfeksiyon riskini almak istemiyoruz.”





ERDOĞAN'DAN BAYKAL'A ZİYARET





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ı, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ziyaret etti.











