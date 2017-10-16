ABD konsolosluğu çalışanının eşi ve kızı serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan ancak savcılığa henüz gitmeyen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C'nin gözaltındaki eşi S.C. ve kızı K.İ.C. adliyeye savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







NE OLMUŞTU?





10 Ekim'de ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'nda çalışan Metin Topuz'un devam eden Cemaat soruşturması kapsamında geçen hafta tutuklanmasının neden olduğu krizin ardından bir başka çalışan olan N.M.C. ifadeye çağrılmıştı. İfadeye çağrılan ve bu kişinin eşi ile oğlu da Amasya'da gözaltına alınmıştı.



