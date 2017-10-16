Samanyolu Haber /Gündem / ABD konsolosluğu çalışanının eşi ve kızı serbest bırakıldı /16 Ekim 2017 19:42

ABD konsolosluğu çalışanının eşi ve kızı serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ABD konsolosluğu çalışanı N.M.C.'nin eşi ve kızı, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan ancak savcılığa henüz gitmeyen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C'nin gözaltındaki eşi S.C. ve kızı K.İ.C. adliyeye savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim'de ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'nda çalışan Metin Topuz'un devam eden Cemaat soruşturması kapsamında geçen hafta tutuklanmasının neden olduğu krizin ardından bir başka çalışan olan N.M.C. ifadeye çağrılmıştı. İfadeye çağrılan ve bu kişinin eşi ile oğlu da Amasya'da gözaltına alınmıştı.

<< Önceki Haber ABD konsolosluğu çalışanının eşi ve kızı serbest... Sonraki Haber >>

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi

Baykal'a kim tuzak kurdu?

Baykal'a kim tuzak kurdu?

Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?

Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?

Mefkûre Muhâcirleri ve Yiğitçe Duruş

Mefkûre Muhâcirleri ve Yiğitçe Duruş

Muharrem Kalyoncu ‘Geçmişten İzler’ programında hatıralarını anlatmıştı

Muharrem Kalyoncu ‘Geçmişten İzler’ programında hatıralarını anlatmıştı

Bu Dua'yı kabul olacağına inanarak okuyun!

Bu Dua'yı kabul olacağına inanarak okuyun!

'Türkiye'nin en az oy alan partisi bu gücü nerede alıyor?'

'Türkiye'nin en az oy alan partisi bu gücü nerede alıyor?'

Hocaefendi'nin avukatlarından Erdoğan'a 'helikopterle saldırı' cevabı

Hocaefendi'nin avukatlarından Erdoğan'a 'helikopterle saldırı' cevabı

Havuzdan mükemmel haber: Metin Topuz her akşam evine geliyordu

Havuzdan mükemmel haber: Metin Topuz her akşam evine geliyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:59:32