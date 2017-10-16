Samanyolu Haber /Gündem / Trump'tan Kuzey Irak açıklaması /16 Ekim 2017 21:36

Trump'tan Kuzey Irak açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Erbil-Bağdat hattında yaşanan gerginlik için ülkesinin taraf tutmadığını söyledi.

SHABER3.COM

Trump: ABD, Kürtler ile Bağdat arasında taraf tutmuyor

Trump, "Kürtler ile Bağdat'ın anlaşamamasından memnun değiliz" dedi.

Bir açıklama da Pentagon'dan 

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Irak'taki ABD'li komutanların hem Irak kuvvetlerini hem de Kürt güçlerini birbirleriyle savaşmamaları konusunda telkin etmeye çalıştığı belirtildi.

Pentagon'un açıklamasında, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona bağlı güçlerin an itibariyle Kerkük dolaylarında bulunduğu ancak çatışmaların yaşandığı sırada şehirde olmadıkları belirtildi. Açıklamada, ABD kuvvetlerinin Kerkük dolaylarında bulunmasının kimse için herhangi bir tehdit yaratmadığına dikkat çekildi.
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