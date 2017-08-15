Şahin Alpay: Bize destek olun, arkadaşlarımızla da görüşelim





TGC Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Olcayto ve TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı Silivri Cezaevi’nde Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ı ziyaret etti. TGC Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye’de 150 gazetecinin hükümlü ve tutuklu olduğuna dikkat çekerek, “Gazetecilerin tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalı. Gazetecilik mesleği suç olarak görülmemeli. Cezaevindeki meslektaşlarımızla dayanışma içinde olmayı sürdürüyoruz. Geçen hafta Cumhuriyet yazarlarını ziyaret etmiştik. Bu haftada Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ı ziyaret ettik” diye konuştu.







Görüşmede Şahin Alpay ve Mehmet Altan meslektaşlarını 18-19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak duruşmalarında destek vermeye çağırdılar. Aile yakınları dışında kendi belirleyecekleri üç arkadaşlarıyla da görüşebilmeyi talep eden Altan ve Şahin, “Diğer mahkumlara bu hak tanınıyor. Bu hakkın bize de tanınmasını istiyoruz” dediler.





Prof. Dr. Mehmet Altan, 30 yıldır görev yaptığı İstanbul Üniversitesi’nden de çıkarıldığını, şiddet uygulamadığı halde şiddet uygulamış gibi gerekçelendirilerek yargılandığını belirtti ve “Üç kez müebbetle yargılanıyorum. Ben şiddet uygulamadım. Ortada bir şiddet yok. Bu konuya hukukçuların ve yazarların eğilmesini istiyorum. Duruşmamızın izlenmesini ve destek verilmesini istiyorum” dedi.





Şahin Alpay ise ziyaret nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür etti. Alpay görüşmede “TGC’nin ziyaretiyle çok moral buldum. Mektup yazamıyoruz. Ailemiz dışında kimseyle görüşemiyoruz. Kitap yazmaya çalışıyorum. Benim tüm avukat ve aile görüşmelerim aynı günde, salı gününde gerçekleşiyor. Tüm görüşmelerin aynı güne olması beni zorluyor. Farklı günlere ayrılmasını talep ediyorum. Meslektaşlarımın duruşmamda destek vermesini istiyorum” diye konuştu.