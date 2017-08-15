Samanyolu Haber /Gündem / Guantanamo KHK'sı geliyor! /15 Ağustos 2017 20:56

Guantanamo KHK'sı geliyor!

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından çıkarılacak KHK'da 'tek tip kıyafet' konusunun yer alabileceğini söyledi.

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Tek tip kıyafet için KHK geliyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Tek tip kıyafet konusunda bir yasa değişikliğine ihtiyaç var. Bunun da KHK’ya konulacağını ifade etmiştik. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ancak Kanun Hükmünde Kararname çıkarabilir, anayasamıza göre. Daha önce kabine değişikliği yapıldı ve Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamadığı için Kanun Hükmüne Kararname çıkarılamamıştı. Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı ve bundan sonra çıkacak Kanun Hükmünde kararnamelerde bu konu yer alabilir.

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