Bitlis'in girişine 'Said-i Nursi'nin şehri' yazıldı

Bitlis'te kent girişindeki Kürtçe tabelaların indirilmesine gösterilen tepkilerin ardından AKP'li Bitlis Belediyesi, sökülen tabelaları "Said-i Nursi'nin şehri" sözünü ekleyerek yeniden astı.





31 Mart seçimlerinin ardından AKP'nin kazandığı Bitlis ve Tatvan belediyelerinde Kürtçe tabelalar indirilmişti.





Bitlis'te indirilen Kürtçe tabelaların bir kısmı tepkiler nedeniyle yeniden asıldı.





T24'te yer alan habere göre Bitlis kent girişine asılan tabelalarda bu kez İngilizce, Arapça, Kürtçe ve Kürtçe'nin Kırmançkî lehçesinde "Hoş geldiniz" ifadeleri yer aldı.



