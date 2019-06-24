Samanyolu Haber /Politika / İBB'de ikinci adam kim olacak? İşte o iddia /24 Haziran 2019 22:54

İBB'de ikinci adam kim olacak? İşte o iddia

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'de 'ikinci adam' olarak görülen genel sekreterliğe, 10 yıl TÜPRAŞ'ın CEO'luğunu yapmış olan Yavuz Erkut'u getireceği öne sürüldü.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Genel Sekreterliği makamına Yavuz Erkut'u getireceğini iddia etti.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle: “Duyduğum kadarı ile belediyedeki en önemli görev olan genel sekreterliğe, Tüpraş’ın eski CEO’sunu getirecekmiş.

Bana doğru bir tercih gibi görünüyor. En azından mantık olarak. İstanbul’da yazılacak başarılı bir hikaye, Türkiye için de yeni ve önemli bir umut demektir."

Altaylı, yazısında isim vermese de, tarif ettiği söz konusu kişi, özelleştirilmesinin ardından TÜPRAŞ’ın 2005-1015 yılları arasında 10 yıl boyunca genel müdürlüğünü yapan Yavuz Erkut.

Erkut, Tüpraş’ın ardından Azeri devlet şirketi Socar’ın Türkiye Başkanlığı’na getirilmişti.

(Gazete Duvar)
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