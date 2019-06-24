THY'den açıklama: Bazı uçuşlar iptal edilecek

THY’den 737 MAX tipi uçaklarla ilgili yaz tarifesinde bu model uçakların değerlendirilmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapıldı.





Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Büyüme stratejimiz dahilinde filomuzda olan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçaklarımızı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarımızda değerlendiremeyeceğiz. Bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarımızda iptaller yaşanacaktır. Siz değerli misafirlerimizin anlayışına ve kamuoyunun bilgisine arz ederiz” denildi.





Boeing 737 MAX tipi uçaklar, Endonezya ve Etiyopya'daki kazalarda yüzlerce yolcunun ölümüne neden olmuştu.