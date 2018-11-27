Samanyolu Haber /Gündem / Bitcoin neden düşüyor? /27 Kasım 2018 17:35

Bitcoin neden düşüyor?

Bitcoin için henüz birkaç ay öncesine kadar "yıl sonunda rekor seviyeye ulaşacak" yorumları yapılırken, son haftalarda düşüşü ile gündeme geldi. 1 yılda yüzde 85 değer kaybeden Bitcoin'i çok sayıda kişi “Tarihin en büyük balonu” olarak adlandırıyor.

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Kripto para dünyasının ilk ve en değerli üyesi olan Bitcoin, son haftalarda önlenemeyen düşüşü ile gündemde. Peki geçtiğimiz yıl 20 bin dolar bandını test eden Bitcoin nasıl bu duruma geldi?

Bitcoin henüz birkaç ay önce "yıl sonunda rekor seviyeye ulaşacak" yorumları ile gündemdeydi. NTV'de yer alan habere göre yaklaşık 20 bin dolarlık fiyatı ile zirveyi gören Bitcoin, 1 yılda yüzde 85 değer kaybetti. Bu nedenle Bitcoin’i “Tarihin en büyük balonu” olarak adlandırılanların sayısı hiç az değil. 

"DÜŞÜŞ TRENDİ KISA VADEDE DEVAM EDECEK"

CNBC'ye konuşan Morgan Creek'in Dijital Yatırım Uzmanı Anthony Pompliano'ya göre, Bitcoin'deki düşüş trendi en azından kısa vadede devam edecek. Anthony Pompliano'ya göre bunun altında yatan ana neden yatırımcının yaşadığı güven kaybı.

"ÇATALLANMA RADİKAL DÜŞÜŞÜ BAŞLATTI"

2017 kripto para dünyası ve Bitcoin için altın bir yıl oldu. Peki 1 yılda Bitcoin nasıl bu seviyeye geldi? 

Bu sorunun cevabını aradığımızda iki ana neden karşımıza çıkıyor: 

Bitcoin Cash’teki çatallanma ve Bitcoin'in kurucusu olduğu iddia edilen yazılımcı Craig Steven Wrigh’ın madencileri hedef alan ve Bitcoin’in değerini 1000 dolar seviyesine indirme tehdidi savurduğu tweet’i. 

Bitcoin'deki düşüşün en büyük nedeni başka bir aktörün kripto piyasasında tabiri caizse bir türbülansa neden olması. Bitcoin'in 'Spin off'u olan Bitcoin Cash'te yaşanan çatallanma bu radikal düşüşü başlattı. 

Yazılım güncellemeleri yapıldığında kimi zaman eklenen yeni özellikler o kripto para biriminin topluluğunun tamamı tarafından kabul edilmemesine neden oluyor. 

Bitcoin Cash çatallanması sonrası Bitcoin Cash SV ve Bitcoin Cash ABC isimli iki yeni fork ortaya çıktı ve piyasadaki düşüş trendinin ilk fitilini de bu olay başlattı.

Bitcoin'in kurucusu olduğu iddia edilen Avustralyalı yazılımcı Wright'ın Bitcoin madencilerini hedef alan ve Bitcoin'in değerini 1000 dolara düşürmekle tehdit ettiği tweet'i ise tabiri caizse piyasadaki karamsar havaya tuz biber ekti ve düşüşü daha da hızlandırdı. 

Bu olaylardan sonra 5 bin doların altını gören Bitcoin karamsar hava nedeniyle düşüşünü sürdürdü ve 4 bin dolar seviyesinin de altına geriledi.
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