Samanyolu Haber /Medya / Ünlü tiyatrocu hayatını kaybetti /27 Kasım 2018 15:51

Ünlü tiyatrocu hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularından, sinema ve tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti.

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Uğur Kıvılcım için yarın (28 Kasım) saat 11.00’de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde tören düzenlenecek. Sanatçı, Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı’nda defnedilecek.

Uğur Kıvılcım kimdir?

Uğur Kıvılcım 15 Aralık 1942 tarihinde İstanbul’da doğdu. Uygulamalı sinema oyunculuğu-tiyatro-seslendirme eğitimi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularındandır. Çok sayıda filmde rol aldı.

Uğur Kıvılcım, “Kadın Değil Baş Belası” filminde darbukacı, “Güllü” filminde hizmetçi, “Bülbül Yuvası” filminde Zerrin, Adsız Cengaver filminde Cabbar’ın başı vurulan eşi, “Gelin Çiçeği” filminde gitarist Uğur, 1973 yapımı “Yalancı” filminde Ayşe, Diyet filminde işçilerden Şerife, “Dünden Sonra Yarından Önce” filminde Mübeccel, “Dudaktan Kalbe” dizisinde Huriye yenge ve “Eyvah Babam” ile “Eyvah Kızım Büyüdü” dizilerinde Latife Sultan rollerini oynamıştır.
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