Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomik kriz Hilal TV'yi de vurdu /27 Kasım 2018 17:47

Ekonomik kriz Hilal TV'yi de vurdu

Akabe Vakfı'na bağlı olarak kurulan Hilal TV'yi de ekonomik kriz vurdu. Hilal TV'de canlı yayınlar sona erdi.

SHABER3.COM

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz koşulları, İslamcı yayın politikasıyla bilinen Hilal TV'nin de canlı yayınlarını durdurmasına neden oldu.

 Hilal TV'de 3 yıldır her sabah "Sözü Esirgemeden" adlı programı sunan Bahadır Kurbanğlu, 30 Kasım Cuma günü son programını yapacağını duyurdu. Kanalın ekonomik zorunluluklardan dolayı böyle bir karar aldığını belirten Kurbanoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sevgili dostlar, Cuma günü nasipse son programımızı icra edeceğiz. Hilaltv bundan böyle ekonomik zorluklardan ötürü sadece bant yayın olarak devam edecek. 3 yıl boyunca sözümüzü esirgemeden söyleyebilme ortamını cesurca sağlayan tüm Hilaltv ailesine ve Akabe vakfına müteşekkirim.

Kurbanoğlu, kanaldaki tüm canlı yayınların sona ereceğini vurgulayarak "Kanalda birkaç kişi haricinde çalışan istihdam edilmeyecek önümüzdeki aydan itibaren. Ekonomik sıkıntı dışında bir problem söz konusu değil. Bu sorun uzun süredir vardı, özveriyle sürdürülmeye çalışıldı ama güç yetmedi." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekonomik kriz Hilal TV'yi de vurdu Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:22:15