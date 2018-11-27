Ekonomik kriz Hilal TV'yi de vurdu

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz koşulları, İslamcı yayın politikasıyla bilinen Hilal TV'nin de canlı yayınlarını durdurmasına neden oldu.





Hilal TV'de 3 yıldır her sabah "Sözü Esirgemeden" adlı programı sunan Bahadır Kurbanğlu, 30 Kasım Cuma günü son programını yapacağını duyurdu. Kanalın ekonomik zorunluluklardan dolayı böyle bir karar aldığını belirten Kurbanoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





Sevgili dostlar, Cuma günü nasipse son programımızı icra edeceğiz. Hilaltv bundan böyle ekonomik zorluklardan ötürü sadece bant yayın olarak devam edecek. 3 yıl boyunca sözümüzü esirgemeden söyleyebilme ortamını cesurca sağlayan tüm Hilaltv ailesine ve Akabe vakfına müteşekkirim.





Kurbanoğlu, kanaldaki tüm canlı yayınların sona ereceğini vurgulayarak "Kanalda birkaç kişi haricinde çalışan istihdam edilmeyecek önümüzdeki aydan itibaren. Ekonomik sıkıntı dışında bir problem söz konusu değil. Bu sorun uzun süredir vardı, özveriyle sürdürülmeye çalışıldı ama güç yetmedi." ifadelerini kullandı.