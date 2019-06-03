Bisiklet deyip geçmeyin: 47 milyar dolarlık pazar

Bisikletin pazar büyüklüğü 47 milyar dolar (278 milyar TL) seviyesinde. Bu pazarın 5 yıl içinde yüzde 30 büyümesi bekleniyor.







Dünyada 2 milyar bisiklet yollarda. Kişi başına düşen bisiklet sayısı yaklaşık 0,3.





3 HAZİRAN DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ





2018 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan karar ile 3 Haziran “Dünya Bisiklet Günü” ilan edildi.





BM’nin 3 Haziran vesilesiyle üye devletleri, yol güvenliğini iyileştirme, yaya ve bisikletlilerin güvenliğini sağlayacak önlemleri alma dahil, ulaşım altyapılarının planlama ve tasarlanması aşamalarına entegre etmeye çağırdığı belirtiliyor.





Nüfusu 17 milyon olan Hollanda'da 23 milyon bisiklet bulunuyor. Ülkede hane başına 3 bisiklet düşüyor.







2 MİLYARDAN FAZLA BİSİKLET VAR





Araştırmalar, dünya genelinde 2 milyardan fazla bisikletin olduğunu ortaya koyarken, 2050 yılı itibarıyla bu rakamın 5 milyara yükseleceğini öngörüyor.





Dünya Gözlem Enstitüsü'nün (Worldwatch Institute) raporunda ise, 1965'te otomobil ve bisiklet üretiminin her birinin yaklaşık 20 milyon civarında olduğuna işaret edilerek, günümüzde bisiklet üretiminin otomobil üretimini geçtiği bilgisine yer veriliyor.





Bisikletin pazar büyüklüğünün 2024 yılına kadar 62 milyar doları bulması tahmin ediliyor.





Bisiklet üretiminin yapıldığı başlıca ülkelere bakıldığında ise, karşımıza Çin, Hindistan, Avrupa Birliği ülkeleri, Tayvan ve Japonya çıkıyor.





Dünyadaki bisikletlerin yüzde 60'ından fazlası ise Çin'de üretiliyor.





HOLLANDA'DA BİSİKLET SAYISI NÜFUSTAN FAZLA





Bisikletin en çok kullanıldığı ülkeler sıralamasında da Hollanda, Danimarka, Almanya, Çin, Finlandiya, İsveç, İsviçre ve Belçika geliyor.





Nüfusu 17 milyon olan Hollanda'da 23 milyon bisiklet bulunuyor. Ülkede aile başına düşen bisiklet sayısı ise 3.





Dünyanın bisiklet dostu şehirleri sıralamasında ise Kopenhag, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Montreal ve Tokyo başta geliyor.











