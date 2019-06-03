Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet'te 130 müdür emekli edildi /03 Haziran 2019 12:03

Emniyet'te 130 müdür emekli edildi

Emniyet teşkilatında bir üst rütbeye yükselecek personeli değerlendiren Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu, terfi eden polis müdürlerini belirlerken, "130 dolayında emniyet müdürünün emekli olmasına karar" verdi. Emekli edilen emniyet müdürlerinden 30’nun 1. sınıf olduğu öğrenildi.

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t24'de yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın başkanlığında 24-27 Mayıs günleri arasında toplanan kurul, 2019 yılında bir üst rütbeye terfi edecek personelin dosyalarını mercek altına aldı. Özellikle 1. sınıf, 2. sınıf, 3.sınıf, 4. sınıf emniyet müdürleri ile 4. sınıfa yükselecek emniyet amirlerinin dosyalarını tek tek değerlendirmeye alan kurul, çalışmalarını hafta sonu da sürdürdü.

Kurul çalışmaları çerçevesinde, kendi isteği ile emeklilik dilekçesi veren personelin yanı sıra hakkında soruşturma yürütülen, yürütülen soruşturmalardan ceza alan, yasa gereğince bulunduğu rütbede bekleme süresi dolan ve emniyet teşkilatına yakışmayan davranışlarda bulunan emniyet müdürlerinin emekliliğe sevkine karar verdi.

Emniyet kulislerine yansıyan bilgilere göre, henüz açıklanmayan kurul kararlarıyla 130 dolayında emniyet müdürü emekli edildi. Bu sayının 30’nun teşkilatın en üst kademesi olan 1. sınıf emniyet müdürlerinden olduğu belirtiliyor.

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