Sudan’da halka saldırı: Ölü sayısı 30’a yükseldi

Sudan’ın başkenti Hartum’da askeri darbe yönetiminin iktidarı sivillere devretmesi talebiyle süren oturma eylemine orduya bağlı güçler tarafından açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 30’a çıktı. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, saldırıda yüzlerce kişinin de yaralandığı bildiriliyor.





Sudan halkı bu gece ülke genelinde düzenlenecek yürüyüşlerle saldırıyı protesto edecek. Sudan Meslek Örgütleri Birliği de halkı ana yolları kapatarak hayatı durdurmaya çağırdı.





Ülkenin resmi haber ajansı SUNA, Hartum'da Savunma Bakanlığı binası önündeki "şiddet olaylarıyla" ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.





BM'DEN KINAMA





Birleşmiş Milletler de saldırıyı kınadı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına yazılı açıklama yapan sözcü Stephane Dujarric, “Genel Sekreter, oturma eylemi yapan protestocuları dağıtmak için güç kullanılmasını kınıyor ve güvenlik güçlerinin sağlık merkezlerinin içinde ateş açtığına dair haberlerini endişeyle karşılıyor" dedi.





Açıklamada Askeri Geçiş Konseyi'nin, Sudan vatandaşlarının güvenliğinden sorumlu olduğu belirtilerek "Genel Sekreter, tüm tarafları son derece itidalli davranmaya çağırıyor. Genel Sekreter, Sudanlı yetkilileri ölümlerle ilgili bağımsız bir soruşturma başlatmaya ve sorumlulardan hesap sormaya davet ediyor" ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada,"BM, Sudan'daki süreci desteklemek için Afrika Birliği ile çalışmayı taahhüt ediyor ve kalıcı bir barışın kurulması için Sudanlı paydaşları desteklemeye hazır" denildi.





Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Yaşanan olayları şiddetle kınıyoruz. Olayların araştırılması ve faillerin tespit edilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.