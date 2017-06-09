Samanyolu Haber /Dünya / Birleşmiş Milletler'den Yunanistan'dan Türkiye'ye iadelere sert tepki /09 Haziran 2017 01:09

Birleşmiş Milletler'den Yunanistan'dan Türkiye'ye iadelere sert tepki

Darbe girişiminde rol aldığı öne sürülen sekiz askeri Türkiye'ye iade etmeyen Yunanistan, iltica talebinde bulunan başka Türkleri zorla geri gönderdiğine dair iddialar nedeniyle BM tarafından eleştirildi.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Yunanistan'a iltica etmek isteyen Türklerin zorla geri gönderildiği yönünde çıkan haberlerden endişe duyulduğunu açıkladı.

UNHCR'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Zorla geri gönderme iddiaları daha önce de kaydedilmişti. Yunan makamların bunları araştırması hayati önem taşıyor. Eğer doğru ise oldukça endişe verici. İltica, temel bir haktır" denildi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks de Yunanistan'a iadelere son verme çağrısı yaptı.




BM ve Strasbourg'dan gelen açıklamaların arkasında "The Hellenic League for Human Rights" adlı Yunan insan hakları örgütünün geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama yatıyor.

Örgüt bölgeden aldığı ihbar üzerine yayımladığı basın açıklamasında, 24 Mayıs'ta Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a ulaşan bir grup Türk'ün yasadışı olarak iade edildiğini öne sürdü.

Açıklamada, maskeli ve silahlı kişiler tarafından Türkiye'ye teslim edilen bu isimler arasında kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi Murat Çapan'ın da olduğu belirtildi. Örgüt, 22 yıl hapis cezası alan ve şu an tutuklu olan Çapan'la birlikte üç çocuklu bir ailenin de Türkiye'ye geri gönderildiğini bildirdi. Konuyla ilgili soruşturma başlatılması için çağrı yapıldı.

Atina'dan iddiaya yalanlama

Yunan hükümeti, ülkeye kaçan Türklerin yasadışı olarak Türkiye'ye iade edildiği yönündeki iddiayı reddetti. Yunan hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopulos devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Yunanistan kimseyi dönmeye zorlamıyor" dedi.

 8 asker darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçmıştı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 200'den fazla kişi Türkiye'den Yunanistan'a kaçtı. Kaçanlar arasında darbe girişiminde rol aldığı iddia edilen sekiz asker de bulunuyor. Yunan mahkemesi, Türkiye'de adil bir şekilde yargılanmayacakları gerekçesiyle askerleri iade etmeme kararı almıştı.
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