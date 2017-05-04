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Flaş! Yunan yargısı kaçan Türk askerleriyle ilgili son sözü söyledi
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Flaş! Yunan yargısı kaçan Türk askerleriyle ilgili son sözü söyledi
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04 Mayıs 2017 12:50
Flaş! Yunan yargısı kaçan Türk askerleriyle ilgili son sözü söyledi
Son dakika… Yunan mahkemesi son sözü söyledi: Kaçan Türk askerleri iade edilmeyecek
SHABER3.COM
15 Temmuz darbe girişiminin ertesinde Yunanistan'a kaçan iki Türk askerinin iade talebi bugün temyiz mahkemesi tarafından kabul edilmedi. Böylelikle Türkiye'nin iadesini istediği sekiz askerin tamamı için yapılan başvurular reddedilmiş oldu.
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