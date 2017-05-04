Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Yunan yargısı kaçan Türk askerleriyle ilgili son sözü söyledi /04 Mayıs 2017 12:50

Flaş! Yunan yargısı kaçan Türk askerleriyle ilgili son sözü söyledi

Son dakika… Yunan mahkemesi son sözü söyledi: Kaçan Türk askerleri iade edilmeyecek

SHABER3.COM

15 Temmuz darbe girişiminin ertesinde Yunanistan'a kaçan iki Türk askerinin iade talebi bugün temyiz mahkemesi tarafından kabul edilmedi. Böylelikle Türkiye'nin iadesini istediği sekiz askerin tamamı için yapılan başvurular reddedilmiş oldu.
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