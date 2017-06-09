Samanyolu Haber /Dünya / Terörist ilan edildi! /09 Haziran 2017 09:00

Terörist ilan edildi!

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır ortak bildiri yayınladı. Bildiride Katar'daki 59 kişi ve 12 kuruluş "terörle irtibatlı" olarak tanımlandı. Reuters listede Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi'nin de yer aldığını açıkladı.

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Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansında (SPA) yer alan bildiride, Katar'ın desteklediği aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi'nin de olduğu 9 ülkeden 59 kişi ile 12 kuruluşunun 'terör listesine' alındığı bildirildi.

Ortak açıklamada, söz konusu 4 ülkenin, terör ve aşırılık ile mücadele, terörün finans kaynaklarının kurutulması, aşırı ideolojiler ile mücadele edilerek toplumun bunlardan arındırılması için yürütülen çalışmalarda Doha yönetiminin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği belirtildi. Yayınlanan kişi ve kuruluşların Katar devleti ile bağlantılı veya bu ülkede yaşadığı aktarılan ortak bildiride, ilerleyen günlerde isim ve kuruluş listelerinin daha yeni eklenecek isimlerle güncellenebileceği vurgulandı.

Açıklanan listede, Mavi Marmara yaralılarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alnından öpen Mehdi Harati de var.

Reuters'in haberine göre listede Karadavi'nin yanı sıra ülkenin önde gelen iş adamları ve politikacılar yer alıyor. Listeye eklenen 59 kişiden 26'sının Mısır, 18'inin Katar, 5'inin Libya, 3'ünün Kuveyt vatandaşı olduğu, Ürdün ve Bahreyn'den ikişer, Suudi Arabistan, Yemen ve BAE'den ise birer kişinin bulunduğu duyuruldu.
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