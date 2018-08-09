Birleşmiş Milletler’den Türkiye hamlesi

Suriye’de bitmek bilmeyen savaş ile ilgili Birlemiş Milletler’in Suriye Danışmanı Jan Egeland açıklamalarda bulundu. Egeland, Rusya, İran ve Türkiye’nin İdlib’de olası bir çatışmanın önüne geçmek için uğraşacağını açıkladıklarını söyledi.





Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye’deki insani durumdan sorumlu temsilcisi Jan Egeland, ülkedeki insani durum hakkında bugün yapılan toplantıda Rusya, Türkiye ve İran’ın İdlib vilayetinde askeri operasyondan kaçınmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiklerini söyledi. Suriye’nin kuzeybatısındaki askeri operasyon düzenlenebilecek coğrafyada 4 milyon ya da daha fazla sayıda insan olduğunu tahmin eden Egeland, diplomatlar ve askeri temsilcilerin “katliamdan” kaçınmak için bir anlaşmaya varabileceklerini umut ettiğini belirtti.





Egeland, yaşanan bu durumun Suriye’nin kuzeybatısında 4 milyon ve daha fazla insanı ilgilendirdiğini söylerken, diplomatların bir çözüme ulaşması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler’in olası savaş senaryoları üzerine hazırlıklar yaptığını dile getirirken, ihtiyaç durumunda Türkiye’ye çağrıda bulunacağını ve Türkiye’nin siviller için sınır kapılarını açmasını isteyebileceğini açıkladı.