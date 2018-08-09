Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Aeroflot üzerinden Rusya'ya yeni yaptırım uygulayabilir /09 Ağustos 2018 15:48

ABD, Aeroflot üzerinden Rusya'ya yeni yaptırım uygulayabilir

ABD, yeni yaptırımlar kapsamında Rus havayolu şirketi Aeroflot’un ABD’ye uçuşlarını engelleyebilir.

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BBC’de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Rusya’nın eski ajan Sergei Skripal ve kızını Mart’ta zehirleyerek uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten bir kararı imzaladığını söyledi.

Yaptırımların 1991 yılında yürürlüğe giren Kimyasal ve Biyolojik Silahsızlanma Yasası’na dayandırıldığı belirtilen habere göre, yaptırımların ilk dalgasında ihracatlar ve finansman kısıtlandığı, ikinci kısmında ise üç ay içinde Rusya gelecekte kimyasal silah kullanmayacağına dair “güvenilir garantiler” vermediği takdirde diplomatik ilişkilerin aşağı düzeye indirilebileceği, Rus havayolu şirketi Aeroflot’un ABD’ye uçuşlarının engellenmesi ve neredeyse tüm ihracat ve ithalatın durdurulabileceği vurgulanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki’de bir araya gelmiş ve söylemleri için ABD’de de tüm kesimlerden eleştiri almıştı.

 
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