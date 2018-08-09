‘ABD'deki Türk heyetinin derdi Halkbank

ABD’nin yaptırım kararının ardından Washington’a giden Türk heyetinin dünkü görüşmelerinden bir sonuç alamadığı bildiriliyor.





Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet dün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşmüştü. Görüşme çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan heyetin Brunson’u serbest bırakmanın karşılığında Halkbank’la ilgili bir taviz koparmaya çalıştığı iddia edildi.





Reuters’a adı açıklanmaması şartıyla konuşan ABD’li eski bir yetkili, Washington’un rahip Brunson serbest bırakılmadığı takdirde kapsamlı bir anlaşmaya yanaşmayacağı değerlendirmesinde bulundu.





Türkiye’den giden heyetin Ankara’ya eli boş dönmemek için Brunson’un serbest bırakılması karşılığında bir dizi talepte bulunduğunu belirten yetkili, bunlardan birinin ABD Hazine Bakanlığı’nın Halkbank’a vereceği olası para cezasının düşük tutulması olduğunu belirtti. Aynı yetkiliye göre, Türkiye, ABD'de tutuklu bulunan Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın da daha erken tahliye edilmesini talep ediyor