'Birkaç kez telefonuna baktı'

Çankaya Belediyesi’nin Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşen suikastın ardından cinayetin tanıklarından biri o anları anlattı. Adının yazılmasını istemeyen görgü tanığı şunları söyledi, “Büyükelçi konuşurken ben de birkaç kare fotoğraf çekeyim dedim. O sırada fark ettim. Büyükelçinin arkasında durduğu için özel koruma polisi zannettiğimiz kişi cebinden çıkarttığı telefonuna baktı birkaç kez. O an dikkatimi çekti. İnce, zayıf, genç bir adamdı. Yan tarafta da iki büyükelçi daha duruyordu. Çok sakindi. Büyükelçiye ateş ettikten sonra herkes yerlere savruldu. Kafamızı kaldıramıyorduk. Canlı bomba olabileceğini düşündük. Başımıza ne geleceğini bilmiyorduk. Sonra ‘sivilleri öldürmeyeceğim, çıkın dışarı’ dedi. O dakikalar bir ömür gibi geldi.”







Duvar gazetesi