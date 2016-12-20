"Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla açılan iki davada Hasan Cemal'e beraat?





Hasan Cemal için verilen iki beraat kararında da suç unsurunun oluşmadığı belirtildi. Hasan Cemal'in 4 Ekim 2015'te yazdığı "Sen cumhurbaşkanı ol, hem de..." ve 4 Ocak 2016'da yazdığı "Her Allah’ın günü ‘anayasa suçu’ işleyen bir Tayyip Erdoğan'la..." başlıklı yazıları nedeniyle TCK 299. madde uyarınca iki davada 14'er aydan 4 yıl 8'er aya kadar hapsi isteniyordu.





Savcı: Eleştiri sınırı aşıldı





Hasan Cemal’in "Sen cumhurbaşkanı ol, hem de..." başlıklı yazısında yer alan “Neredeyse her Allah'ın günü herkesin gözlerinin içine baka baka yargıya talimat yağdıran bir Erdoğan’ın hukuk tanımazlığı karşısında istikrar adına sessiz kalınabilir mi? Bu hukuk tanımazlık geçiştirilebilir mi? Tek hedefi başkan babalık olan iktidarın tüm iplerini tek elde, kendi elinde toplamaktan başka bir derdi olmayan Saray’daki Sultanla anayasacılık oynamak aymazlıktır. Eski deyişle gafletin ta kendisidir” gibi ifadelerin "eleştiri sınırını aştığı" savunuluyordu.





Ankara Cumhuriyet Savcısı Cevat İşlek tarafından hazırlanan iddianamede; Hasan Cemal'in, yazısında dile getirdiği görüşlerin "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halk nezdinde itibarını zedelemeye yönelik ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde hakaret teşkil eden sözler olduğuna ilişkin somut deliller bulunduğunu" öne sürüldü, ancak hangi ifadelerin somut delil kapsamına alındığı belirtilmemişti.





Bir iddianamede hakaretin ne olduğu yer almadı





Hasan Cemal hakkında 4 Ekim 2015’te yazdığı “Sen cumhurbaşkanı ol, hem de…” başlıklı yazısı nedeniyle açılan davanın iddianamesinde de, Hasan Cemal’in hangi ifadesinin "hakaret" içerdiği belirtilmemişti. Cemal 20 Mayıs 2016’da yapılan duruşmada “Yazımda Cumhurbaşkanı’na hakaret ve iftira yoktur. İfade özgürlüğü çerçevesine oturan sert bir yazıdır. ktidar sahiplerinin de eleştiri karşısında daha tahammüllü olması gerektiği kanaatindeyim" demişti.





Hasan Cemal'in 27 Ekim'de Ankara'da hâkim karşısına çıktığı iki dava da bugüne (20 Aralık 2016) ertelenmişti.





Beraat geldi





Hasan Cemal'in 4 Ekim 2015 tarihli "Sen cumhurbaşkanı ol, hem de..." başlıklı yazısıyla ilgili olarak 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada beraat kararı geldi. Mahkeme kararında "Sanığın atılı suçu işlemediği anlaşılmaktadır" dendi.





Hasan Cemal'in 4 Ocak 2016 tarihli "Her Allah’ın günü ‘anayasa suçu’ işleyen bir Tayyip Erdoğan’la..." başlıklı yazısıyla ilgili açılan davada da beraat kararı verildi. 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararında "Her ne kadar kamu davası açılmışsa da suç unsurunun oluşmadığı görülmüştür" ifadelerine yer verildi.