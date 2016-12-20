Utanç verici kareler...

Dışişleri Bakanları toplantısı için Moskova'ya giderek Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya gelen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu toplantıyı takip eden Tasnim News editörü Hossein Dalirian, paylaştığı iki fotoğrafla AKP hükümetinin yaşattığı acziyeti gözler önüne serdi.







Dün Rus Büyükelçinin Ankara'da bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından bugün toplantıya katılan Çavuşoğlu'nun Türk koruması adeta abluka altına alındı.





İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in İranlı bir korumasının Türk korumaya zimmetlendiği ve sürekli gözetim altında tuttuğu fotoğraf karelerini paylaşan gazeteci Dalirian, herhangi bir yorum yapmazken verilen görüntü utanç verici bulundu.





İşte o kareler











