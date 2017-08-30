Bireysel silahlanma: Ruhsatsız silahlarla 160 bin suç işlendi

İstanbul Eminönü'ndeki Mercan Yokuşu'ndaki av tüfeği ve silah aksesuarları satan dükkânlar, hac ve düğün malzemeleri satan esnafla yıllardır iç içe. Elli yılı aşkın süredir av tüfeği, havalı tabanca ve kuru sıkı satışı yapan bir dükkânda çalışan yetkili ile satışların nasıl gittiğini konuşuyoruz. Tabanca satışlarının devlet kontrolünde Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu'nun satış bürolarından yapılabildiğini hatırlattıktan sonra, kendi satışlarının düştüğünü dile getiriyor. Dükkânda kuru sıkıların fiyatı 100 ila 500 TL arası değişirken, tüfek fiyatları ise 750 liradan başlayarak 7 bine kadar uzanıyor.

Yetkili kişi, "Silah insanlara güvende olmalarını sağlıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra işlerin artacağını düşünmüştük ama öyle olmadı. Kaçakta artış olabilir ama bizde yok” diyor. Kaçak silahlara internetten dahi kolay erişim sağlanabildiğine dikkat çeken yetkili, Mercan Yokuşu'nda 25 civarında tüfek satışı yapan dükkân varken bu sayının şimdilerde 10'lara düştüğünü söylüyor. Dükkân sayısındaki düşüşün kaçak silah satışındaki artışa bağlayan yetkili, "Türkiye'de silah kültürü var. Hemen herkeste silah var. Etraf ‘maganda' dolu. Bu insanlara silah veren kim? Kaçak silaha karşıyız” diye konuşuyor.





Ruhsatlı silah son 10 yılda azaldı





Ruhsatsız silahlar, bireysel silahlanmada endişe yaratan konulardan biri. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı bireysel silahlanma verilerine göre yıl ve nüfus artışı dikkate alındığında Türkiye genelinde son 10 yılda ruhsatlı silah sayısında azalma kaydedildi. Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 2016 raporu, 2005 yılında 102 bin 796 adet silah ruhsatı düzenlenmişken bu sayının 2015 yılında 99 bin 421 olduğuna işaret ediyor. Aynı rapor, son 10 yılda işlenen suç istatistikleri ruhsatlı silahlarla işlenen suç sayısının 25 bin 547, ruhsatsız silahlarla işlenen suç sayısının ise 159 bin 123 olduğunu gösteriyor.





Caydırıcı ceza politikası lazım”

Avukat Baran Doğan'a göre Türkiye'de ruhsatsız silah bulundurma konusunda cezalar yeterli değil. Verilen cezaların ya ertelendiğini ya da para cezasına çevrildiğini dile getiren Doğan, cezaların caydırıcı olması için alt sınırın yüksek olması gerektiğini ancak cezalarda bu sınırın düşük olması nedeniyle kişilerin bir nevi cezasız kaldığı için ruhsatsız silah bulundurmayı tekrarlayabildiklerini ifade ediyor. Bireysel silahlanmayı durdurabilmek için cezaların ağırlaştırılması gerektiğini söyleyen Doğan, ruhsatsız silahların karaborsada elden ele dolaştığını belirterek "Ruhsatsız silahlar çok kolay elde ediliyor. Caydırıcı ceza politikası lazım” diyor.

Avukat Doğan, ruhsat verilerek de bireysel silahlanmanın kontrol altına alınamayacağı görüşünde. "Vatandaşa ruhsatlı da olsa silah verilmemesi temel ilke olmalı. Güvenliği bizzat devletin sağlaması gerekir. Ruhsatlı silah verilecekse de çok sıkı şartlar olmalı” diye konuşuyor. Can güvenliği konusunda özel durumu olan vatandaşlar konusunda bu durumun zorunluluğunu tespit edecek hukuksal prosedür olması gerektiğini ancak mevcut prosedürün yüzeysel ve şekli olduğunu savunarak "Ciddi gerekçeler göstermeden başvuru yapınca silah satın alabiliyorsunuz. Bir kişi silah sahibi olunca etrafındaki kişiler de elde edebiliyor. Yani bir kişiye verdiğiniz ruhsat, yüzlerce kişinin ulaşabileceği bir araç haline gelebiliyor” diyor.



