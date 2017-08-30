Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD emiri para trafiğini Türkiye'den yönetiyormuş! /30 Ağustos 2017 12:53

IŞİD emiri para trafiğini Türkiye'den yönetiyormuş!

ABD, IŞİD'in 'Musul Mali Emiri' olmakla suçlanan Salim Mustafa Muhammed el-Mansur'u yaptırım listesine aldı. El Mansur'un 2017 başında Türkiye'ye aşındığı belirtiliyor.

SHABER3.COM

ABD'den Türkiye'deki 'IŞİD emiri'ne yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, IŞİD’in finansal yöneticisi olduğu ve bu yılın başında Türkiye’ye yerleştiği belirtilen Salim Mustafa Muhammed el-Mansur’u yaptırımlar listesine ekledi. El-Mansur, El Kaide’nin daha sonra IŞİD’e dönüşen Irak kolu için 2009 yılında başlattığı faaliyetlerini IŞİD adına sürdürmek ve örgüte mali kaynak sağlamakla suçlanıyor.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, El Mansur’un 2017 başında Türkiye’ye taşındıktan sonra da örgütün ‘Musul Mali Emiri’ olarak faaliyet gösterdiğini’ açıkladı.

El Mansur’a yönelik suçlamalar şöyle: IŞİD’in Musul’u ele geçirdiği 2014 yılında kente yüz binlerce Irak dinarı para aktarmak, 2015 yılında IŞİD adına para aklamak ve transfer etmek, 2016 yılı ortası itibariyle Irak ve Suriye’den çıkarılan ham petrolün satışından sorumlu olmak.

ABD Hazine Bakanlığı‘nın, ‘özel tanımlı küresel terörist’ olarak sınıflandırdığı El-Mansur’a yönelik yaptırımları, ABD ve Irak’taki mal varlıklarının dondurulması ve kendisiyle iş yapılmasının yasaklanmasını içeriyor.

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Direktörü John E. Smith, “Hazine, IŞİD’in kontrol ettiği bölgeler ve dışındaki mali ağlarını çökertmek üzere Irak hükümetiyle yakın işbirliğini sürdürmektedir” dedi. (Kaynak: Deutsche Welle)
<< Önceki Haber IŞİD emiri para trafiğini Türkiye'den yönetiyormuş! Sonraki Haber >>

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor

ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor

Sağlam insan kıtlığı...

Sağlam insan kıtlığı...

Erdoğan'ın hukuk tanımazlığı sıradanlaşıyor...

Erdoğan'ın hukuk tanımazlığı sıradanlaşıyor...

Cemaatı bölme planı ne zaman başladı; devam ediyor mu?

Cemaatı bölme planı ne zaman başladı; devam ediyor mu?

Vatan Şaşmaz ölüme böyle gitti

Vatan Şaşmaz ölüme böyle gitti

BM'ye nasıl başvuru yapılabilir?

BM'ye nasıl başvuru yapılabilir?

Türkiye’nin AB’ye katılma ihtimali sıfır

Türkiye’nin AB’ye katılma ihtimali sıfır
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:48:17