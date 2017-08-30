'Bir dakikalık iş'

'Hürriyet'e kayyum atanması 1 dakikalık iş'





Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın, 2001 yılında yaşanan kriz sırasında batan ve TMSF’ye devrinin engellenmesi dolayısıyla mudilerinin 16 yıldır ödeme alamadığı İhlas Finans Bankası’nı hatırlatarak, holdingin patronu Mücahit Ören’e “Vatandaşın parasını öde” çağrısı yapması üzerine Türkiye gazetesinden arka arkaya karşı yazılar gelmeye devam ediyor.





Türkiye gazetesi yazarlarından Cem Küçük de, bugünkü köşesinde klasik üslubuyla, Hürriyet’e kayyım atanarak, Aydın Doğan’ın tutuklanabileceğini iddia eden bir yazı yazdı.





Aydın Doğan hakkındaki iddiaları ve açılan davaları sıralayan Cem Küçük’ün, ‘Aydın Doğan’ın tutuklanma ve Hürriyet’e kayyum atanma korkusu’ başlıklı yazısının özeti şöyle:





“Aydın Doğan’ı zıplatan bir olay var ki, işte o henüz yargıya intikal etmedi. O olay Aydın Doğan’ın Hürriyet’in İzmir’deki arsasını 7.5 milyon dolara satıp bunu KAP’a 5.5 milyon dolar olarak bildirmesi ve geri kalan 2 milyon doları da bir iş adamından Samsonite Bavul ile Kıbrıs’ta bir kumarhanede açıktan teslim alması olayıdır. Bu olayda iki ayrı suç işlenmiştir. Birincisi açıkça devletten vergi kaçırılmıştır. İkincisi halka açık bir şirketin hissedarları dolandırılmıştır. Bu mevcut hukukumuza göre doğrudan kayyum sebebidir ve tutuklama gerektiren katalog suçtur.





…Hürriyet Gazetecilik halka açık bir şirkettir ve kanunda çok açıkça yazmaktadır ki, hissedarlar dolandırıldığı an o şirkete kayyum atanır ve TMSF’ye geçer.







O konuda bazı resmî belgeleri de yakında yayınlayacağım. Ayrıca o şirketin o suç olan imzayı atan yönetim kurulu da belli. Kısacası DEVLET karar verdiği an Hürriyet gazetesine kayyum atanması ve Doğan Holding’in Boydak Holding hâline gelişi bir dakikalık iştir. Sadece 1 dakika… Öte yandan adaletin geciktirilmesi de asla doğru değildir. Çünkü adalet, DEVLET kavramının temelidir.”