Samanyolu Haber /Gündem / 'Bırakmazsanız damadımın avukatlığını bizzat ben üstleneceğim' /28 Haziran 2017 15:32

'Bırakmazsanız damadımın avukatlığını bizzat ben üstleneceğim'

Yeniçağ gazetesi Ankara temsilcisi Ahmet Takan, Bülent Arınç’ın ‘tutuklanıp tahliye edilen damadı için ‘çok etkili’ bir yeri aradığını ve “Eğer serbest bırakılmazsa avukatlığını bizzat ben üstleneceğim” dediğini öne sürdü.

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Cemaat soruşturmasında gözaltına alınıp Ankara. 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan Ekrem Yeter, itiraz üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye edilmişti.

‘Saray’ın etkili noktalarında paylaşıldı’

Takan, ‘Arınç’tan tehdit mi, yoksa tavsiye mi!..’ başlıklı bugünkü yazısında ‘Saray fısıltıları’nı aktaracağını yazdı.

Yeniçağ yazarı yazısına şöyle devam etti: “Peşinen belirteyim, bu iddiaya Arınç’ın cevap verip açıklık getirmesini beklerim. İddia o ki; Bülent Arınç, damadı F...’den tutuklanıp cezaevine girdiğinde çok etkili bir yeri aradı. Ve, ‘Eğer damadım serbest bırakılmazsa avukatlığını bizzat ben üstleneceğim…’ dedi. Arınç’ın bu şok mesajı vakit geçirilmeden Saray’ın etkili noktalarında paylaşıldı. Vee, ardından da damat Ekrem Yeter, ‘ByLock bulunmadığı’ gerekçesiyle salıverildi. Ne kadar da ‘parsel parsel sattılar’ sürecini anımsatıyor, değil mi?..”

‘Gökçek aday olmayacak’

Takan, geçen ay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uygun görmesi halinde bir dönem daha devam etmek istediğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’le ilgili aldığı kulisi de paylaştı: “Yakın vakitte ‘Bir daha aday olmayacağım’ açıklaması yapacağı konuşuluyor.”
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