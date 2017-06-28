Erdoğan Rus basınını yalanladı

Erdoğan'ın Harran'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı bir kampı ziyaret etmesi ardından İzvestiya gazetesine konuştuğu iddia edilmişti.







Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtip 'en ufak bir tehdit karşısında bile' burada yeni bir askeri operasyon düzenlemeye hazır olduklarını söylediği iddia edilmişti. Haberde, Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasının önlenmesi için Menbiç ve Rakka'yı kontrol alanına alabileceğini söylediği öne sürülmüştü.





CUMHURBAŞKANLIĞI YALANLADI





Ancak cumhurbaşkanlığı İzvestiya'nın haberini yaşanladı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı geçen gazeteye konuşmasının söz konusu olmadığı belirtildi.