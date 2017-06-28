Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda o gece neler yaşandı...

O gece uçakla Ankara’ya ÖKK Komuta’nı Zekai Aksallı’nın emriyle geldiği belirtilen Tuğgeneral Semih Terzi’nin alnında vurulmadığı ortaya çıktı. Basında hep Ömer Halisdemir’in “Darbeci generali alnının ortasından vurdugˆu”, kendisinin de darbeciler tarafından 30 kurs¸unla s¸ehit edildigˆi o¨ne su¨ru¨lmüştü.







Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk Adli Tıp otopsi raporunu yayınladı.









15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü farklı etkinliklere sahne olacak. Olayda hayatını kaybedenler için 241 diyen de, 249 diyen de var. O gecenin



kaderi Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın, darbeci olduğunu belirttiği general Semih Terzi'nin vurulması emrini Astsubay Ömer

Halisdemir'e vermesiydi. Basında hep Halisdemir'in “Darbeci generali alnının ortasından vurduğu”, kendisinin de darbeciler tarafından 30 kurşunla şehit

edildiği öne sürüldü.





Gerçek neyse onu yazmak, konuşmak gerekiyor. Ankara'da devam eden Özel Kuvvetler Davası'nın dosyasında Semih Terzi'nin nasıl öldürüldüğü,

Halisdemir'in nasıl şehit edildiğine ilişkin ayrıntılar var. Ayrıca Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından

yapılan otopsileri de mahkemedeki dosyalar arasında yer alıyor.





EMRİ TEREDDÜTSÜZ YERİNE GETİRDİ

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2016/12 sayılı Özel Kuvvetler Davası kapsamında, mahkeme heyeti olay yerinde keşif yaptı. İncelemeleri gösterdi

ki, karargahın darbecilerin eline geçmesine tam 19,5 metre kalmış. Halisdemir'in o gece komutanından aldığı emri tereddütsüz yerine getirmesi kadar darbeciler arasında olduğunu fark edip, saf değiştiren ve karargahta bulunan darbecileri etkisiz hale getiren askerlerin de hakkı yenilmemeli…

Bilirkişinin yaptığı çalışma, o gece karargahın ele geçirilmesine metreler kaldığını ortaya koyuyor. İşte o belgeden bir bölüm:





– Şehit Ömer Halisdemir'in vurulduktan sonra taşındığı noktanın, vurulduğunoktaya uzaklığı 13.30 metre, karargah binası ana giriş kapısına uzaklığı

12.50 metre…

– Şehit Ömer Halisdemir'in vurulduğu noktanın, vurulduktan sonra taşındığı noktaya uzaklığı 13.30 metre. Karargah binası ana giriş kapısına uzaklığı

18.90 metre.

– Semih Terzi'nin vurulduğu noktanın karargah binası ana giriş kapısına uzaklığı 19.50 metre.

– Helikopter pistinin karargah binasına ana giriş kapısına uzaklığı 119.00 metre…









8 KURŞUNLA ŞEHİT EDİLDİ

1974 doğumlu, Niğde'nin Bor ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Ömer Halisdemir'in 30 kurşunla şehit edildiği söylense de, resmi belgeler kurşun

sayısının 8 olduğunu ortaya koyuyor. Raporun sonuç bölümünde şöyle deniliyor:

1- Kişinin ölümü ateşli silah yaralanmalarına bağlı iskelet sistemi kemik kırıklarıyla birlikte iç organ yaralanmalarından gelişen iç ve dış kanama

sonucu meydana gelmiştir.





2- Kişinin vücudunda 8 adet ateşli silah giriş yarası ve 2 adet ateşli silahtan çıkan cismin geçişine ait yaralanma saptanmıştır.





Darbeci olduğu belirtilen general Semih Terzi, Erzincan nüfusuna kayıtlı. 1967 doğumlu olan Terzi'nin, Halisdemir tarafından alnından vurulduğu ilk

günden bu yana basında yer aldı. Adli Tıp Morg İhtisas Dairesi'nin raporunda ise Terzi'nin alnından vurulmadığı raporda da şöyle belirtiliyor:

“Baş açıldı, saçlı deri kaldırıldı. Cilt altında kanama ve ekimoz saptanmadı. Adaleler ve kafa kubbe kemikleri sağlam bulundu. Beyin 1.397 gram tartıldı.

Kafa kaide kemikleri sağlam bulundu.” Semih Terzi'nin ölümüne neden olan durum ise raporda şöyle belirtildi:





1- Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmalarına bağlı kemik kırıklarıyla iç organ harabiyetinden gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana

gelmiştir.





2- Kişinin göğsünde 2 adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası saptanmıştır.





DAVADA SONA YAKLAŞILDI

Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargahı'nın basılmasıyla ilgili 18 sanıklı davada sona yaklaşıldı. 13 Temmuz'da yapılacak duruşmada yeni tanıklar dinlenecek.

Komutanlığın oluşturduğu soruşturma heyeti tarafından hazırlanan ve mahkemeye gönderilen raporda, Terzi öldürülene kadar timin darbe hakkında

bilgisi olmadığı, Etimesgut'ta kalan Tim Komutanı Yüzbaşı Kemal Yılmaz'ın kendilerine telefonla darbeciler hakkında bilgi vermesi, son olarak Korgeneral

Zekai Aksakallı'nın darbecilerin etkisiz hale getirilmesine yönelik emri almasıyla gerçek durumu fark edip karargahın kontrolünü sağladıkları

belirtildi.

Bugün darbeci diye yargılananlar arasında o gece büyük kahramanlıkları bulunanlar da var. Bu durum soruşturma heyeti raporlunda da yer alıyor.

Ancak gerçek durumu mahkeme ortaya koyacak ve yargılama sonucu gerçek durumu öğreneceğiz.